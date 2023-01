Az elmúlt napokban hullott csapadékot sok helyen nem tudja befogadni a talaj, így egyre több helyen alakulnak ki vízfolyások és a patakok, folyók vízhozama is megnőtt. A Mátra vízgyűjtő területeiről, de főleg a parádi Ilona-völgy felől az esőzések hatására nagyobb mennyiségű csapadék folyik át a Tarna recski szakaszán is. A tegnapi napon a köszörű völgyi víztározó megnyitásával vízszint emelkedést tapasztaltak, ami elzárás után hatvan centimétert apadt. Recsken is folyamatosan figyelik a vízszintet - tájékoztatta a lakosságot Nagy Sándor polgármester. A községben egyébként kedden 34 milliméter csapadék hullott, ehhez szerdán még tíz milliméternyi érkezett. Megyeszerte egyébként 15-20 milliméter eső, vagy hó esett, Pétervásárán 28, Atkáron 34, Bánkúton 32 milliméter csapadék hullott 24 óra alatt, sok szántóföldön megjelentek a belvízfoltok.