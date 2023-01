A Koponyeg.hu előrejelzése szerint hétfőn északon rétegfelhős, párás, foltokban ködös lesz az levegő. Szitálás, ködszitálás is előfordulhat. Ezzel szemben a déli országrészben szűrt napsütés várható, csapadék nélkül. A délnyugati szél megélénkül. A hőmérséklet 5 és 17 fok között alakul.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai alapján összességében a tegnapihoz nagyon hasonló idő várható. Ez azt jelenti, hogy az északi megyékben fokozatosan csökken a rétegfelhővel és köddel borított terület nagysága, de még délután is maradnak majd - legnagyobb eséllyel az Északi-középhegységben és Sopron körül - egész nap borult, párás tájak. Másutt döntően fátyolfelhős, napos idő várható. Csapadék általában nem lesz, de a ködös tájakon szitálás kialakulhat. A Dél-Dunántúlon ma is megélénkül, olykor megerősödik a délnyugati szél, így a napos országrészekben ma is enyhe időre számíthatunk 10 és 19 fok közötti maximumokkal, ismét délnyugaton lehet a legmelegebb. A borult vidékeken ugyanakkor több fokkal hűvösebb lesz, írják.

Továbbá felhívják a figyelmet, hogy a sűrű köd miatt csak pár száz méteres látástávolság várható. Bár időjárási front nincs felettünk, előoldali áramlással az ilyenkor szokásosnál több fokkal melegebb levegő érkezik, ezért az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak.