Hűséges olvasónk, Lapis Lajos videón meg is örökítette, hogy Feldebrőre is megérkezett a havazás péntekre.

– 2023. január 27-én Feldebrőre is megérkezett a várva várt hó. Ha megmarad jót tesz a kikelt veteményeknek a szántóföldeken – osztotta meg portálunkkal.

Önnél is havazik? Amennyiben igen, és meg is örökítette, várjuk a beküldött videót vagy fotót a [email protected] e-mail címre