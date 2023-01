A koponyeg.hu előrejelzése szerint szombaton az erősen felhős, vagy borult égből szórványosan várható vegyes csapadék: délkeleten inkább szitálás, havas eső, máshol hószállingózás. Az északnyugati szél mérsékelt marad. 0 és 5 fok között alakul a hőmérséklet.

Az Országos Meterológiai Szolgálat Facebook-oldalán arról számolt be, hogy Az ország nagy részén továbbra is borult marad az idő, de az északkeleti részeken késő délutántól, kora estétől szakadozni, csökkenni kezd a felhőzet. Elszórtan számíthatunk elsősorban gyenge havazásra, hószállingózásra, viszont a keleti részeken néhol havas eső, eső is eshet. Az északias szél nagy területen megélénkül.