A koponyeg.hu előrejelzése szerint szombaton délnyugaton és északkeleten reggel ködös, napközben erősen rétegfelhős lesz az ég. A legtöbb napsütés a középső tájakon lehet. 6 és 12 fok között alakul a csúcshőmérséklet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai alapján míg nálunk kora tavaszias idő uralkodik, addig tőlünk keletre, északkeletre a Kelet-európai-síkságon kemény tél van. Hajnalonként is többfelé süllyed -30 fok alá a hőmérséklet és napközben is alig emelkedik -25 fok fölé a csúcsérték. A farkasordító hideg mellé pedig még vastag hótakaró is társul. Ha már hó, Norvégia déli részén a mérések alapján a tegnapi 132 cm-ről 288 cm-re hízott a hótakaró vastagsága egy mérőponton, amit az váltott ki, hogy a nedves légtömeg a Skandináv-hegységnek torlódott, így viszonylag kis területen belül több csapadék esett a környező tájakhoz képest.