Egy hullámzó front, illetve annak déli ágán lévő mediterrán ciklon együttes hatására ma, és még kedden is sokfelé számíthatunk jelentős mennyiségű csapadékra - írja közösségi oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat. - A legfrissebb előrejelzések alapján a 2 nap alatt lehulló csapadék mennyisége nagy területen elérheti a 10-20 millimétert, illetve elsősorban a Dunántúl keleti felén, illetve a Duna vonalának tágabb térségében a 30 millimétert (lokálisan akár 40-50 millimétert) is meghaladhatja a lehullott csapadékösszeg. Érdekesség, hogy a januári havi csapadékösszeg 33 milliméter körül alakul, amely most 48 óra leforgása alatt összegyűlhet egyes részeken.

A sok csapadék mellett szélre is számíthatunk. Az északnyugatira, északira forduló szél ugyanis fokozatosan megerősödik, majd főként a Dunántúlon viharossá fokozódik, akár óránként 70 kilométert meghaladó széllökések is lehetnek. A bőséges csapadék, illetve a viharos szél miatt több megyére is figyelmeztető előrejelzés van érvényben.

Forrás: met.hu

Pénteken lehet, hogy igazi péntek 13-a lesz: ugyanezen a Facebook-oldalon, egy korábbi bejegyzésben található diagram szerint ugyanis ónos eső is előfordulhat Egerben.

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat/Facebook

Mint írják, az esős hétfő, kedd után sem nyugszik meg hosszú időre a légkör: változatlanul nyugati, északnyugati marad az áramlás, amellyel frontok érnek el bennünket. Emiatt a hét további részében is gyakran lehet számítani csapadékra.