Az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján azt írja, tartós (több mint 6 óra) sűrű köd (látástávolság pár száz méter) várható.

Facebook oldalukon arról számolnak be, hogy gyenge hidegfront vonul át felettünk, de számottevő csapadékot, vagy lehűlést ez a front sem tartogat számunkra.

Délelőtt ugyan csökken, zsugorodik a ködös, rétegfelhős tájak kiterjedése, de napközben északnyugat felől megérkezik egy legyengülő hidegfront felhőzete is, így összességében erősen felhős vagy borult idő lesz jellemző, de a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén átmenetileg felszakadozhat a felhőzet. Estétől a kevésbé felhős tájakon újból párássá válik a levegő, köd is képződhet. Számottevő csapadék nem valószínű, esetleg szitálás, a tartósan borult tájakon gyenge eső alakulhat ki. Az északnyugati, északi szél a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali általában 8 és 14 fok között várható, azonban a a tartósan borult tájakon néhány fokkal hidegebb is lehet.

A koponyeg.hu előrejelzéséből kiderül, kedden borult, párás, foltokban ködös idő lesz. Ködszitálás, szitálás bárhol előfordulhat, illetve délutántól a Dunántúlon kisebb eső is várható. A hőmérséklet csúcsértéke 11 fok körül alakul. Az északnyugati szél megélénkül.