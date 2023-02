Ahogy arról korábban beszámoltunk, Heves vármegye teljes területére elsőfokú riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat szombat reggel. Mint azt a közösségi oldalukon írják, pénteken illetve éjszaka egy meleg és egy hidegfront vonult át felettünk, ezért fordult szelesre az idő. A kataszrófavédelemmel együtt arra kérnek, inkább maradjunk otthon.

Délelőtt tíz óra után a Pétervásárai-, a Gyöngyösi- és az Egri járásra másodfokú, narancssárga riasztást léptettek érvénybe. Mint írják, a késő délutáni, esti óráktól mindenütt jelentősen veszít a szél az erejéből, de továbbra is nagy területen erős, vagy viharos közeli marad (a hegyekben még este is 70 kilométer per óra fölötti széllökések várhatók). Vasárnap a maihoz képest már jóval kedvezőbb szélviszonyokra számíthatunk.

A kialakult időjárás sokaknál okozhat fejfájást, koncentrációs-zavart, vérnyomás-ingadozást.