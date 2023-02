Mint ahogyan azt az Országos Meteorológiai Szolgálat írja, napközben ismét erőre kap a nyugati, majd északnyugatira forduló szél, amelyből - a magasabban fekvő helyek mellett - kiemelten az északi harmadban záporok környezetében is előfordulhatnak 70-80 kilométer per órát meghaladó széllökések. Emellett a déli, kora délutáni órákban zivatarok kialakulására is esély nyílik, nagyobb valószínűséggel az Észak-Dunántúlon és Pest megye térségében.