A koponyeg.hu előrejelzése szerint pénteken nyugat, északnyugat felől beborul az ég, és egyre többfelé várható kiadós csapadék: eleinte havazás, majd havas eső, azonban az Északi-középhegység térségében és északkeleten végig havazhat. Az északnyugatira forduló szél egyre jobban megerősödik. Reggel 2, délután 6 fok körül alakul a hőmérséklet.

– Mozgalmas marad időjárásunk, 2 időjárási front is érkezik. A keleti megyékben is beborul az ég, és nyugat felől egyre többfelé számíthatunk csapadékra, melynek formája változatos lesz, havazás, havas eső, eső egyaránt várható, de napközben egyre inkább ez utóbbi válhat jellemzővé. Legtovább az északkeleti megyékben tarthat ki a havazás. Néhány centiméteres hóréteg átmenetileg többfelé is kialakulhat, de az enyhülés hatására napközben a legtöbb helyen - legkisebb eséllyel ÉK-n - gyorsan elolvad a hó.

A délnyugati szelet élénk, majd estétől az északnyugatira forduló szelet már erős, viharos széllökések kísérhetik.

A hőmérséklet 1 és 8 fok között alakul – írta az Országos Meteorológiai Szolgálat Facebook-oldalán.