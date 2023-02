A koponyeg.hu előrejelzése szerint szerdán az ország délnyugat felén változóan felhős lesz az ég, a Mecsek térségében gyenge hószállingózás is előfordulhat. Máshol ragyogó napsütésre számíthatunk csapadék nélkül. Az országos fagy után délutánra 0 és +5 fok közé melegszik a levegő.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat arról számolt be Facebook-oldalán, hogy a Dunától keletre szinte zavartalan napsütés várható, de a Dunántúlon is egyre inkább csökken a felhőzet, délután már ott is csak kevés felhő zavarhatja a napsütést. Reggel a még felhősebb részeken elvétve hószállingózás előfordulhat, egyébként nem lesz csapadék. Az északkeleti, keleti szél helyenként megélénkül, a csúcshőmérséklet pedig 1 és 5 fok között alakul.