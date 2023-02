Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint kedden általában erősen felhős vagy borult időre van kilátás, az északi országrészben várható a kevesebb felhő, illetve ott vékonyabb lesz a felhőtakaró. Helyenként - legnagyobb eséllyel a keleti tájakon - előfordulhat hószállingózás, napközben havas eső, eső. Az északi, északkeleti szél időnként megélénkül.

Mint azt Facebook bejegyzésükben írják, a minimum-hőmérséklet országos viszonylatban ezúttal az átlagos körül alakult. Persze, ahogyan az látható így is vannak pirosas árnyalatú területek. Sőt a hideghez még hó is társult, társul. Előbb a Dunántúlon, majd később már keletebbre is havazott, jelenleg az ország délkeleti, keleti harmadában esik a mostanra már igencsak szétszabdalttá vált csapadékzónából. Helyenként vékony hórétegre is futotta.

