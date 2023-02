Friss

Nyolc óra harminc perckor Heves vármegye minden járására első fokú, citromsárga színű riasztást léptetett érvénybe az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az előrejelzés szerint tovább erősödik az északnyugati szél, amely a nappali órákban egyre inkább északira fordul. Napközben az országban sok helyen lehet 70 kilométer per óra fölötti széllökés. Erősen viharos (90-100 kilométer per órát meghaladó) szélrohamok elsősorban a Dunántúlon, a Duna vonalának környezetében, valamint az északkeleti tájakon (Borsod, Szabolcs) várhatók. Emellett kiemelten a Dunántúli-középhegységben (főként Bakony), a Mecsek környékén és a Balaton térségében 110 kilométer per óra körüli, vagy azt meghaladó lökésekre is lehet számítani. Az időjárási helyzetre való tekintettel a piros fokozattal riasztott területek nagysága növekedhet! Síkvidéken a Nyírség, Hajdúság hófödte tájain a viharossá fokozódó szél a kialakult hóréteg átmeneti olvadása, kérgesedése ellenére is okozhat gyenge (esetleg közepes) hófúvást. A hegyek hóval borított részein erősebb hófúvásra is számítani kell.

Korábban írtuk

Ha lehetőségünk van rá, ma inkább maradjunk otthon - hívja fel a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat a közösségi oldalán.

Mint írják, az északi, északnyugati szél szinte országszerte viharossá, a Dunántúlon és az északkeleti, keleti megyékben erősen viharossá fokozódik! Kikerült a legmagasabb fokú, piros riasztás a Balaton környékére 10 járásra, piros figyelmeztető előrejelzés pedig 5 megyére van kint a Dunántúlon, ami még bővülhet! Kérik, hogy kövessük a veszélyjelzést, közlekedjünk körültekintően és ha van rá mód, ne parkoljunk fa alá!

Előbb nyugaton, majd másutt is csökken a felhőzet. Zápor, hózápor, havas eső elszórtan alakulhat ki (nagyobb eséllyel keleten). Estétől csökken a csapadékhajlam.

Heves vármegyén belül a Hatvani-, a Gyöngyösi és a Hevesi járásra adott ki első fokú, citromsárga színű riasztást az Országos Meteorológiai Szolgálat szombat reggel.

A kataszrófavédelem is hasznos tanácsokkal szolgál a téma kapcsán.