Egyre nagyobb területen szakadozik, vékonyodik a felhőzet nyugat felől, írja az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése. A Dunától keletre többfelé számíthatunk esőre, a hegyekben, helyenként északkeleten, keleten is halmazállapotot válthat csapadék. Éjszaka tovább csökken a felhőzet, a csapadék súlypontja is a kelet felé tolódik, majd hajnalra ott is gyengül az intenzitása.

Ahogy az a bánkúti webkamerán látszott, a Bükkben is havazott a nemzeti ünnepen, írta meg a boon.hu.

Csütörtökön reggel még a keleti határszélen felhősebb lehet az égbolt, másutt gomolyfelhős, napos idő várható némi fátyolfelhőzettel, folytatódik a met.hu előrejelzése. Egy-egy futó záporon kívül érdemi csapadék már nem lesz. Nagy területen lesz erős, a Dunántúlon és az északkeleti harmadban viharos az északnyugati szél. Éjszakára kissé veszít erejéből a légmozgás, míg csütörtökön főként a keleti tájakon, illetve a hegyvidéki részek mentén erősödik meg az északias szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és +3 fok között alakul. Elsősorban a szélcsendes, derült részeken fagyhat, de a fagyzugokban akár -5, -6 fok köré is csökkenhet a hőmérséklet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 7 és 11 fok között várható.