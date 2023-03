Helyenként kedd hajnalra akár mínusz 6, majd szerda hajnalra akár mínusz 8 fok is várható - olvasható a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályának tájékoztatásban. Ráadásul egyes térségekben változó intenzitású havazásra is számítania kell az autósoknak, sőt, sok helyen 70-100 kilométer/órás széllökések is nehezíthetik a közlekedést. A Magyar Közút ezért fokozott óvatosságot kér minden sofőrtől és azt, hogy utazásuk előtt mindenképpen tájékozódjanak a www.utinform.hu oldalon.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. március 16-án zárta le a 2022-23-as téli szezont, de már akkor gondoskodtak a szakemberek arról, hogy a hónap végéig mind a 80 közutas mérnökségen legalább egy téli hóeltakarításra és síkosságmentesítésre bevethető gép legyen szolgálatra készen, ha a tavaszi időjárás elromlana. Most a már jelenleg is készenlétben lévő munkagépek mellé további eszközöket állít vissza a téli üzemre a közútkezelő, hogy a lehűlés okozta időjárási jelenségeket mérsékelni tudják.