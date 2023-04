Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint csütörtökön az ország nyugati felén borult idő várható, keletebbre viszont rövidebb-hosszabb időszakokra is előbukkanhat a nap. Estig a Dunántúlon valószínű többfelé eső, a nyugati tájakon nagyobb mennyiség is eshet, estétől már keletebbre is lehet záporos jellegű csapadék. A légmozgás többnyire élénk vagy mérsékelt lesz, a Nyugat-Dunántúlon viszont megerősödhet az északi szél. Késő estére 7 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet.

