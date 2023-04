Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint hétfőn a legtöbb helyen többórás napsütés várható gomolyfelhőkkel. Ezzel szemben a keleti, északkeleti megyék fölé vastagabb felhőzet érkezik, ezért ott kevesebb napsütés lehet, és eső, záporeső, sőt néhol zivatar is kialakulhat. Az északi, északkeleti szél többfelé megélénkül. A csúcshőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Késő estére 3 és 8 fok közé hűl le a levegő.

Ahogyan azt a Facebook-oldalukon is írják, érdemes esernyővel locsolkodni indulni.

Az éjszaka első felében keleten még helyenként eshet, majd ott is megszűnik az eső, záporeső, és a felhőzet is csökken. Az ország nagy részén átmenetileg kiderül az ég, de a hajnali órákban nyugat felől fátyolfelhők érkeznek. Mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 0 és +5 fok között valószínű, de talajmenti fagy több helyen, a fagyzugokban pedig akár gyenge fagy is előfordulhat.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)