Kedden reggel hat óra körül adta ki az Országos Meteorológiai Szolgálat az egyes fokozatú, citromsárga színű figyelmeztetést Heves megye teljes területére zivatarok miatt.

Mint azt az előrejelzésükben írják, a déli óráktól egy közeledő hidegfront hatására észak, északnyugat felől megnövekszik a zivatarok kialakulásának valószínűsége. A zivatarok előbb északnyugatot érik el, majd fokozatosan a középső, és a keleti országrészre is átterjedhetnek. A legerősebb cellákat viharos (~70 kilométer per órás, főként az északi területeken ~80 kilométer per órás) széllökés, jégeső (1-2 centiméter jégátmérő) és intenzív csapadékhullás (15-20 milliméter) kísérheti. A zivatartevékenység éjszakára sem szűnik meg.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat mindemellett Facebook-bejegyzésben az erős UV-sugárzásra is felhívja a figyelmet.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)