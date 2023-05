Zivatar miatt citromsárga, azaz első fokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológia Szolgálat Heves vármegyére szombaton délután.

Forrás: met.hu

Mint a honlapjukon közölték, az intenzívebb zivatarokhoz északnyugaton helyenként rövid idő alatt 20-30 milliméter feletti csapadék, jégeső, illetve 60-70 kilométer/óra feletti szél is társulhat. Késő délután, este az északnyugatról délkelet felé fejlődő zivataros csapadékgócok várhatóan átterjednek a Dunántúl középső tájai és az Alföld északi része fölé is, éjjel már a déli országrészben is lehet néhol zivatar.