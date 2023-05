Sirok egy részén is villám árvíz alakult ki, jégeső is esett. A vár környéki vízgyűjtő területre két-három óra alatt átlag 65-70 milliméter, de voltak kisebb zónák, ahol akár kilencven milliméter is lezúdulhatott - számolt be közösségi oldalán Tuza Gábor polgármester.

Terhelés alá került az új és felújított csapadék víz elvezető rendszer. A záportározó tökéletesen működött, megóvva a település egy részét a nagyobb kártételtől. Az árkokból pár helyen kicsapott a víz, de ahogy a mondás tartja "a gátakat nem lehet az egekig emelni".

- Összességében nagy segítséget jelentett az új és felújított rendszer. Köszönöm mindenkinek, hogy első szóra jött, töltötte homokkal a zsákokat, s szállította a kritikus helyekre. Most a takarítási, kárfelmérési szakasz jön. További szép - csapadékmentes - napot kívánok! - írta bejegyzésében a község vezetője.

Horváth László a térség országgyűlési képviselője is méltatta sirokiak összefogását. A közösségi médiában azt írta: A víz az úr… de vannak legények a gáton! Tegnap délutántól óriási esőzés zúdult térségünkre, Sirokban 60 millimétert is mértek alig egy óra alatt, de Verpeléten sem adta sokkal alább…A zivatar, a jégeső és a hegyekből lezúduló villámárvizek okoztak komoly fennakadásokat és anyagi károkat is, azonban Sirokban a nemrég elkészült záportározó közel 2000 köbméter esővizet tartott vissza, és a megépült csapadékvíz-elvezető rendszer is állta a sarat. Enélkül sokkal nagyobb baj lett volna… Köszönet és elismerés illet mindenkit, akik településeinken tegnap részt vettek a védekezésben, homokzsákoltak, lezárt utat biztosítottak, szivattyúztak, lapátoltak. A lakosság, a katasztrófavédelem, az önkéntesek, a polgárőrök, a településvezetők együttes munkája újra bizonyította, hogy számíthatunk egymásra a bajban - fűzte hozzá Facebook-bejegyzésében.