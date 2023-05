Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint péntek délután a napsütés mellett helyenként erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés, emellett a déli óráktól észak felől fátyolfelhők is sodródhatnak térségünk fölé. Délután a Nyugat-Dunántúl kivételével elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, köztük az intenzívebbeket elsősorban felhőszakadás kísérheti. Az északi, északkeleti szelet több helyen élénk, főleg a Nyugat-Dunántúlon erős lökések is kísérhetik, zivatar környezetében átmenetileg viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között valószínű. Késő estére 15 és 20 fok közé hűl le a levegő.

Estére főleg az ország középső részén erőteljes marad a gomolyfelhő-képződés, és további záporokra, zivatarokra lehet számítani, néhol akár felhőszakadás is lehet. Másutt kevesebb felhő valószínű, sőt a Nyugat-Dunántúlon derült tájak is várhatók. Az északi, északkeleti szelet a nyugati és az északkeleti megyékben élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul. Mint írják, anticiklon peremére kerülünk, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek.

