Vízben és sárban ázó kertek, utak maradtak a keddi villámárvíz után Gyöngyöspatán. A Tényeknek egy helybéli is megszólalt, aki elmondta, 5-10 perc alatt zajlott le minden.

Pata és Szurdokpüspöki között is vízátfolyás nehezítette a közlekedést egy szakaszon. Az esőzés keddről szerdára sem hagyott sokkal alább, így a pálosvörösmarti patak önmagát meghazudtolva hömpölygött.

Mint azt korábban megírtuk, a katasztrófavédelem is beszámolt azokról az esetekről, ahol be kellett avatkozniuk Hevesben. Nagy Csaba vármegyei katasztrófavédelmi szóvivő közölte portálunkkal, a heves esőzés miatt kedden késő este kilépett a medréből a Rédei-Nagy-patak Gyöngyöspatán, és elárasztotta a Hegyalja utcát, körbevéve tizenöt házat. A víz az épületekbe nem, csak az egyik ingatlan pincéjébe tört be. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók egy gyermeket kimenekítettek az egyik házból és átadták a szüleinek. Az egység kiszivattyúzta a vizet az egyik ingatlan elárasztott pincéjéből. A patak éjfél előtt visszahúzódott medrébe.