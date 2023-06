Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint, az esti órákban a nyugat felől érkező hidegfront mentén, illetve annak előterében országszerte egyre többfelé alakulnak ki zivatarok, köztük (legnagyobb valószínűséggel az ország déli felén) heves zivatarok (akár szupercellák) kialakulása is várható. A zivatarok várhatóan gyorsan rendszerbe szerveződnek majd, és az esti, éjszakai órákban fokozatosan kelet felé helyeződnek, miközben északnyugat felől stabilizálódik a légkör. A zivatarok várhatóan szombat reggelre északkelet felé távoznak. A zivatarok környezetében nagyméretű jégre (általában megközelítőleg 2-4 centiméteres, helyenként az 5 centimétereset is meghaladhatja), erősen viharos, károkozó széllökésekre (jellemzően körülbelül 60-90 kilométer per órás, helyenként ennél több is), illetve felhőszakadásra (>20-50 mm, domborzattól függően akár villámárvízre) is számítani kell.

Forrás: met.hu

Az időjárási helyzet, valamint a kritériumok teljesülése esetén főként a déli országrészben van esély a mai nap folyamán a piros riasztás kiadására is.

Szombaton napközben a Dunától keletre elszórtan számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Az intenzívebb gócokat viharos széllökés (~60-70 km/h), felhőszakadás (lokálisan >20-30 mm), illetve jégeső (~1-2 cm) is kísérheti.

Ma még főként a középső országrészben és a déli megyékben alakulhat 27 fok felett a középhőmérséklet, máshol 25 fok közeli értékek lehetnek, majd a hidegfront hatására holnaptól már országszerte megszűnnek a magas középhőmérsékleti értékek.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Mukics Dániel, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője pénteken délután egyebek között arról is tájékoztatta portálunkat, hogy az erős szél miatt tanácsos fedett helyre vinni a kerti bútorokat, szerszámokat, kisebb cserepes növényeket, nehogy a szél felkapja ezeket és károkat okozzon velük. Érdemes áramtalanítani a pincét és magasabbra vinni azokat a tárgyakat, amelyekben a víz kárt tehet. Ha tehetjük, az autónkkal parkoljunk épületektől, fáktól távolabb. Ha elmegyünk otthonról, csukjuk be az ablakokat.