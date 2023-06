Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdán este fél tíz után adott ki egyes fokozatú, citromsárga színű riasztást Heves vármegye minden járására zivatarok kialakulása miatt.

Mint írják, éjszaka egyrészt a főváros és az Északi-középhegység tágabb térségéből az Alföld irányába haladnak, másrészt a délnyugati megyékben és kisebb számban az északnyugati tájakon lehetnek zivatarok, amelyeket átmenetileg viharos széllökések (általában megközelítőleg 60-80 kilométer per órás), jégeső (jellemzően 1-3 centiméteres jégméret), illetve intenzív csapadékhullás (kisebb eséllyel felhőszakadás) kísérhet. A zivatarok környezetében kisebb eséllyel erősen viharos széllökések (90 kilométer per órát meghaladó) és nagyobb méretű jég is előfordulhat.

Heves vármegye minden járására riasztás van érvényben

Felhívják továbbá a figyelmet, hogy csütörtökön továbbra is labilis marad a légkör felettünk, zivatarokra elsősorban az északkeleti megyékben számíthatunk, amelyeket felhőszakadás, jégeső és viharos széllökések kísérhetnek. Másodsorban az Alpokaljára sodródhatnak be zivatarok, arrafelé a viharos erejű széllökés lehet a fő kísérőjelenség.

