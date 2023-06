Mint írtuk, egyre több gomolyfelhő képződik szombaton, amelyekből zivatar is kialakulhat. Az OMSZ szombat délután riasztást is kiadott zivatarok előfordulásának lehetősége miatt Heves vármegye több járására is.

Forrás: met.hu

(Főoldali képünk illusztráció, forrás Shutterstock.)