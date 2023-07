A nap első felében főként a keleti, valamint a déli országrészben több lehet a felhő felettünk, e tájakon még előfordulhat zápor, esetleg zivatar is. Délutánra mindenhol megszűnik a csapadék, és a fátyol- illetve gomolyfelhők mellett sok napsütésre lehet számítani. Továbbá több helyen élénk lehet az északias szél. A maximum-hőmérséklet 24 és 30 fok között valószínű - adta hírül az Országos Meteorológiai Szolgálat Facebook-bejegyzésében.

Előrejelzés a Tisza-tó térségére péntek estig

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mérsékelt (10-20 kilométer per órás) északkeleti szelet gyakran kísérik élénk (25-35 kilométer per órás), késő délutánig időnként erős (40-45 kilométer per órás) széllökések. A déli, kora délutáni órákban a legerősebb széllökések megközelíthetik az 50 kilométer per órát. Késő délutántól megszűnik az erős szél és estére ritkulnak, majd elmaradnak az élénk széllökések is. A déli órákig gyakran erősen felhős lesz az ég és egy-egy zápor akár villámlás kíséretében is kialakulhat. Délután már többnyire napos, száraz idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27, 28 fok körül alakul. Késő este 19, 20 fok köré esik vissza a hőmérséklet. A Tisza-tónál az élő Tisza vizének hőmérséklete 25 fok.