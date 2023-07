Riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn délelőtt 11 óra után Heves vármegye szinte minden járására, kivéve a Hevesi járást.

Mint írják, hétfőn napközben főként az északkeleti harmadban alakulhatnak ki zivatarok, melyeket intenzív csapadék, erős, viharos széllökések, illetve apró szemű jég kísérhet. Az éjszakai órákra megszűnik a zivatartevékenység. (Minimális eséllyel a nyugati határvidékre is besodródhat egy-egy zivatar.)

Kedden kora délután északnyugat felől hidegfront érkezik, melynek hatására először az északnyugati tájakon alakulnak ki zivatarok, melyek délkelet, kelet felé mozognak, késő estig a Duna-Tisza közére is átterjedhetnek. A zivatarokat főként az északnyugati tájakon felhőszakadás kísérheti (20-30, néhol akár 40 milliméter is), emellett viharos széllökések (általában 60-80 kilométer per óra), és apró szemű jég (1-2 centiméter) is előfordulhat. (Heves zivatar kialakulására is van esély a nyugati, délnyugati megyékben, ezekhez az előbbiekben leírtak mellett erősen viharos széllökések is társulhatnak.)