Mint írtuk, vasárnap reggel már citromsárga figyelmeztetés volt érvényben Heves vármegyére zivatarok előfordulása miatt. A déli órákban pedig a figyelmeztetésből riasztás lett vármegyénk több járására is.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat zivatarok miatt adta ki az egyik riasztását.

Forrás: met.hu

Ugyanakkor felhőszakadás veszélyére is kiadták a citromsárga riasztást. Az utóbbi hetekben több tragédia is történt a viharos időjárás miatt vármegyénkben, Gyöngyöstarjánt és Recsket is elmosta a lezúduló víz.

