A Hatvani és a Gyöngyösi járásnak kell készülnie zivatarokra, felhőszakadásra.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szombaton előbb a Nyugat-Dunántúlon, majd az idő előrehaladtával keletebbre is (főként a középső és déli megyékben) előfordulhatnak elszórtan zivatarok. Éjszaka nyugat felől stabilizálódni kezd a légkör, de főként az ország keleti részén (Tiszántúl, Borsod, Zemplén) még vasárnap napközben is kedveznek a feltételek zivatarok létrejöttéhez. Az erősebb gócokhoz intenzív csapadék (>10-20 milliméter - szombaton néhány helyen felhőszakadás, >25-30 milliméter), kisebb méretű jég és átmeneti erős (>45-50 kilométer per órás), esetleg viharos (>60-70 kilométer per órás) széllökés társulhat.

Felhívják a figyelmet, hogy térségünk fölé helyeződő hullámzó frontálzóna miatt mind a hideg- mind a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők reakcióideje megnövekedhet, így fokozott óvatosság szükséges.