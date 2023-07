Szombaton a késő délelőtti, déli óráktól az északi országrészben és a Tiszántúlon alakulhatnak ki zivatarok, amelyeket átmeneti szélerősödés, intenzív csapadék, esetleg aprószemű jég kísérhet - hívta fel a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Mint írják, éjjel is főként az északi tájakon lehetnek zivatarok, majd hajnaltól, reggeltől északnyugat felől egy hidegfront hatására előbb a Dunántúlon lehet zivatarokra számítani, majd ezek napközben fokozatosan kelet felé helyeződnek. Este már inkább csak a keleti megyékben lehetnek zivatarok. A legfőbb veszélyforrás a felhőszakadás lesz, ugyanis nagy területen hullhat rövid idő alatt megközelítőleg 20-40 milliméter, néhol ennél több is előfordulhat. Ezen kívül a zivatarokat viharos széllökés (általában 60-80 kilométer per órás, délkeleten, keleten akár 80 kilométer per órát meghaladó) és jégeső kísérheti.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)