Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint pénteken napközben és este egyre nagyobb számban és egyre nagyobb területi lefedettséggel várhatók nyugatról kelet felé mozgó zivatarok, amelyek rendszerbe is szerveződhetnek. Az ország déli felében mutatkozik legnagyobb esély heves zivatarok előfordulására. A zivatarokhoz kapcsolódóan viharos széllökés, jégeső, intenzív csapadékhullás, helyenként felhőszakadás is előfordulhat, míg a heves zivatarokat akár károkozó szélroham és nagyméretű jég is kísérheti.

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat

Az éjszakai órákban kelet felé terjednek a zivatarok, majd hajnaltól csökken a számuk vagy megszűnnek. Szombaton a nap első felében csak elvétve (főként az északkeleti tájakon) lehet zivatar, majd várhatóan a délutáni, késő délutáni óráktól nyugat felől ismét egyre több helyen alakulhatnak ki, - kelet felé mozgó -, zivatarok (esetleg zivatarrendszerek) a maihoz hasonló kísérőjelenségekkel. Elsősorban délnyugaton heves zivatarok is létrejöhetnek.

Tisza-tó

A gyenge vagy mérsékelt északkeleti, keleti légmozgás kora délutántól megélénkülhet. Zápor környezetében erős, zivatar esetén viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27, 28 fok körül alakul, de a csapadékkal 22 fok köré hűl le a levegő. Késő este 18 fok valószínű. A Tisza-tónál az élő Tisza vizének hőmérséklete 27 fok.

Mint írják, térségünkbe az eddigihez képest több fokkal hűvösebb légtömeg áramlik, ezért a légköri változásokra különösen érzékenyek a hidegfrontoknál tapasztalható tüneteket észlelhetik, többek között fejfájást, migrént. Ugyanakkor az éjszakai órákban frissebb, hűvösebb a levegő segítheti a pihentető alvást.