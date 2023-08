Ugyan még nem ért véget teljesen a csapadékos időszak, az eső még most is több helyen esik, de az időjárásunkat alakító ciklon már távolodóban, így érdemes megnézni, hogy mennyi csapadék esett az elmúlt három napban. Nos, főként az ország északnyugati felén többfelé is a havi átlagos csapadékmennyiséget meghaladó csapadék esett, hét automatánk is 100 milliméter fölötti összeget regisztrált. A dobogósok Apc, Gyöngyössolymos-Nyirjes (620 méteren, gyakorlatilag Galyatető alatt) és Aszód voltak 130 millimétert is meghaladó mennyiségekkel. Érdekesség, hogy idén eddig a Mátra és környéke messze a legcsapadékosabb tájunk, a kékestetői állomás például már 800 milliméter fölött jár idén – számolt be Facebook-oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Mint megírtuk, a tavalyihoz képest rengeteg eső hullott a Bükk és a Mátra térségében.