Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint péntek reggelig, kora délelőttig elsősorban az ország északi, északnyugati felén képződnek zivatarok, amelyek fő kísérőjelensége a felhőszakadás lesz. A zivatarokhoz erős vagy viharos széllökés és minimális eséllyel jégeső is társulhat.

Mint írják, az átmeneti szünetet követően a késő délutáni óráktól elsősorban az Alföldön és az északkeleti tájakon számíthatunk zivatarokra, amelyekhez viharos széllökés, jégeső és felhőszakadás társulhat. Jelentős bizonytalanság mellett akár heves zivatarok is kialakulhatnak, amelyeket lokálisan károkozó szélroham (> 90 kilométer per óra) és 5 cm feletti jég is kísérhet.

Péntek estétől délnyugat felől kiterjedt zivataros rendszer várható, amelyhez a felhőszakadás mellett kezdetben a már említett heves kísérőjelenségek is társulhatnak. A csapadékrendszer az éjszaka folyamán fokozatosan észak, északkelet felé helyeződik.

