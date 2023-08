Az Országos Meteorológiai Szolgálat narancssárga, azaz másodfokú figyelmeztetést adott ki Heves vármegye területére zivatar és felhőszakadás miatt szombaton reggel.

Mint írták, átmenetileg csökken a csapadékhajlam - az éjszakai zivatarok döntő része észak felé elhagyja térségünket. Azonban a déli órákig is előfordulhat még kisebb számban zivatartevékenység. Pénteken este is nagy zivatar volt Heves vármegyében, éjszaka több településen is szakadt az eső.

Forrás: met.hu

Délutántól, késő délutántól a Dunától keletre egyre nagyobb területen alakulhatnak ki - délről észak, északkelet felé haladó - zivatarok, heves zivatarok, amelyek rendszerbe is szerveződhetnek az esti órákban. A zivatarokat viharos széllökés (jellemzően 60-90 km/h), jégeső (1-3 cm) és felhőszakadás (ált. 20-50 mm) kísérheti. A heves zivatarok környezetében károkozó szélroham (> 90-110 km/h) és nagyobb méretű jég (~3-5, akár >5 cm) is előfordulhat. Komolyabb felhőszakadás (rövidebb idő alatt >50-70 mm), illetve domborzattól függően villámárvíz is kialakulhat a késő délutáni óráktól. Erre a legnagyobb esély a középső tájakon, valamint az Északi-középhegység térségében mutatkozik. Lehetnek olyan területek, ahol a havi csapadékmennyiségnél (~60 mm) is több hullhat 24 óra alatt.

Amennyiben van fotója, videója a péntek esti zuhéról, küldje el a [email protected] e-mail-címre.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: Shutterstock)