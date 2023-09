Heves vármegyében kettes fokozatú, narancs színű figyelmeztetés van érvényben zivatarok kialakulása miatt, valamint egyes fokozatú, citromsárga színű figyelmeztetést adtak ki eső, valamint felhőszakadás miatt is.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szombaton elsősorban a Dunántúl délkeleti részén, illetve a Dunától keletre valószínűek délről, délnyugatról, észak, északkelet felé mozgó zivatarok, amelyekhez felhőszakadás (általában 25-50, néhol > 50 milliméter), viharos széllökés (60-85 kilométer per óra), és jégeső (1-3 centiméter) társulhat. Heves zivatar is valószínű, amelyet károkozó szélroham (> 90 kilométer per óra) és nagyméretű jég ( > 3-4 centiméter) kísérhet. Szombat napközben, este gyors mozgású zivatarrendszerek is létrejöhetnek, amelyek nagyobb területen okozhatnak károkozó szélrohamokat. Az időjárási helyzet függvényében szombaton (főként napközben, este) a piros fokozatú riasztás is kiadásra kerülhet!

A Dunántúl keleti részén, illetve a középső országrészben területi átlagban is nagy mennyiségű csapadékra van kilátás. A legtöbb eső egy délnyugat-északkelet tengely mentén várható hozzávetőlegesen a Pécs-Salgótarján városok közötti széles sávban. Az említett területen a lehulló csapadék mennyisége szombaton általában 15 és 45 milliméter közé becsülhető, de lokálisan ennél jóval több (akár > 60-70 milliméter) is hullhat.

Szombat este a Dunántúl nyugati, északnyugati felén, valamint északkeleten az északi irányba forduló szél megerősödik, helyenként viharos (60-70 kilométer per óra) lökések is lehetnek.

