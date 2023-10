Mint korábban írtuk, intenzív esőre és erős széllökésekre figyelmeztetett péntek reggel az Országos Meteorológiai Szolgálat. Délutánra pedig riasztást adtak ki a szél miatt Heves vármegye több járására is.

Forrás: met.hu

- Pénteken egy gyors mozgású hidegfront vonul át az országon, amely mentén és annak előterében is nagy területen 70 km/h feletti széllökésekre kell számítani. A hidegfront mentén délután a déli, délnyugati országrészben heves zivatarok is kialakulhatnak. A zivatarokat 80-90 km/h-t meghaladó széllökések kísérhetik, a hevesebb zivatarokhoz 90-100 km/h-s lökések is társulhatnak. Emellett apró szemű jég, illetve intenzív csapadék is kísérheti az intenzívebb gócokat. Estétől a légmozgás (várhatóan jelentősen) veszít erejéből és a zivatartevékenység átmenetileg megszűnik - írja honlapján az Országos Meteorológiai Szolgálat.