Az Országos Meteorológiai Szolgálat szombati előrejelzése szerint többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, de főként a Tiszántúlon nagyobb szakadozások, elvékonyodások is lehetnek a felhőzetben. Több hullámban, főként a középső és a nyugati országrészben számíthatunk esőre, záporesőre, néhol az ég is megdörrenhet. Helyenként jelentős mennyiségű csapadék is előfordulhat. Az eleinte még sokfelé erős déli, délnyugati szél fokozatosan veszít erejéből, de zivatarok környezetében továbbra is előfordulhatnak erős, esetleg viharos lökések. A délutáni órákban általában 20 és 26 fok közötti értéket mérhetünk, de a tartósabban csapadékos területeken 17 és 20, a Tiszántúlon 26 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 14 és 22 fok közé hűl le a levegő.

Facebook-bejegyzésükben hozzátették, a melegrekord is megdőlhet.

