Híradásuk szerint Kékestetőn 31,5 milliméter csapadék hullott. A met.hu szerint a ciklon napközben mélyül ki igazán, ekkor hidegfrontja nagyon dinamikusan halad majd át fölöttünk: záporokra, zivatarokra és akár erősen viharos széllökésekre is számíthatunk, ezért továbbra is érdemes követni a folyamatosan frissülő veszélyjelzést. Mint ahogy arról már korábban is beszámoltunk, vármegyénk több járására is adtak ki veszélyjelzést.