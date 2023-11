Mint a kutató elmondta, a töbörökben inverz módon rétegződnek a légrétegek, normál esetben a hegyoldalon fölfelé haladva lesz egyre hűvösebb, a víznyelőkben viszont lefelé haladva hűl a levegő. Ennek oka, hogy a felszíni sugárzás nyomán lehűlő levegő sűrűsége miatt az alacsonyabb pontok felé mozdul el, s végül hideg légtóként megáll a felszíni mélyedésekben. A kutatócsoport több műszerrel vizsgálja ezek kialakulásának okait, feltételeit, ezzel segítenek megérteni a térség klimatikus viszonyait. Szükséges hozzá az, hogy éjszaka legyen, derült és szélcsendes legyen az idő és nagy legyen a felszíni kisugárzás, energiaveszteség. A Mohos töbörben jelentősek a takaratlan, vagy füves terület, vannak szikla kibúvások is. Az optimális a teljesen sziklás felület volna. Hozzátette, a töbörben a lehűlés már akkor megkezdődik, amikor önárnyékba kerül az egyik oldala révén, majd a nap lenyugvásával fokozódik a jelenség. A Zsidó-rét hideg levegője itt koncentrálódik. Elmondta egyébként azt is, hogy a nagy töbör növényvilága is fordítottan rétegzett, fönt bükkössel indul, alatta fenyves, majd borókás, végül füves, sziklás terület következik.

A következő napok előrejelzései szerint országszerte egyre gyakrabban fordulnak elő éjszakai fagyok, így a Zsidó-réten is lehet bízni abban, hogy kialakulnak a környezetnél sokkal alacsonyabb hőmérsékletek. Méréseik kezdete óta a rekord hideg mínusz 28,2 Celsius fok volt.

