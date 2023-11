Tél tábornok meg is érkezett, azonban nem minden területre. Míg Egerben csak az eső esik, addig Istenmezején már több centiméternyi hó hullott. Olvasónktól kaptuk az alábbi fotót:

Kifehéredett a táj Istenmezején kedd reggelre

Forrás: Beküldött

Az Útinform tájékoztatása szerint Észak-Magyarországon, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, illetve Vásárosnamény térségében is havazik vagy szállingózik a hó. Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú -Bihar vármegyében havaseső, a Dunántúl nyugati és középső részén, valamint a Duna-Tisza közi területeken eső esik. A Mátrában és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye északi felében 1-4 centiméter friss hó hullott.

Az alábbi fotót szintén egyik olvasónktól kaptuk:

A Mátrában is hó borítja az utakat

Forrás: Beküldött

Mint írják, az ország egész területén jók a látási viszonyok, valamint szélcsend van vagy gyenge a légmozgás. A hőmérséklet -2 és +5 fok között van. A leghidegebb Putnok térsége.

Felhívják továbbá a figyelmet, hogy körültekintően kell közlekedni az M3-as autópályán a Hajdúnánást elkerülő szakaszon, mert a 200-as kilométernél a széliránytól függően füst lepheti el az autópályát, csökkentve a látótávolságot.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint ciklon csapadékrendszere érkezett fölénk, amelyből nagyobbrészt esőre készülhetünk. Északkeleten is fokozatosan zsugorodik a havazás területi kiterjedése, ott is egyre több helyen vegyes halmazállapotú csapadék (havas eső, fagyott eső, esetleg átmeneti ónos eső), majd eső váltja fel a havat. Legtovább a lilával jelölt területeken havazhat (Észak-Borsod, Északi-középhegység magasabb részei), arrafelé alakulhat ki nagyobb eséllyel vastagabb vizes, tapadó hóréteg. Délután nyugat felől elkezd szakadozni a felhőzet, ezzel összhangban a tartós csapadék is egyre többfelé szűnik meg - estefelé ugyanakkor záporok sodródhatnak be a Dunántúl fölé. Délelőtt még főleg az Alföldön lesz élénk a délies szél, majd az északnyugatira forduló szelet estétől erős, helyenként viharos széllökések kísérik. A hőmérséklet 0 és +9 fok között valószínű, északkeleten lesz a leghidegebb.

Nálad is havazott és megörökítetted? Küldd el nekünk a [email protected] e-mail címre!