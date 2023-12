Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szombaton az északnyugati szelet a déli órákig több helyen kísérhetik időnkénti viharos széllökések (60-85 kilométer per órát, kevés helyen >85 kilométer per órát), majd késő délután az Észak-Dunántúlon néhány helyen újra előfordulhatnak hasonló erősségű lökések. Szombaton az esőből, havas esőből, havazásból összegyűlő napi csapadékösszeg az Észak-Dunántúlon nagyobb területen is elérheti a 20 millimétert, elsősorban Győr-Moson-Sopron térségében a 30 millimétert is meghaladhatja. Kis eséllyel néhány helyen előfordulhat dörgés, villámlás.

Kiemelték, a Dunántúl nyugati, déli megyéit leszámítva több helyen is kifehéredhet a táj. Síkvidéken jellemzően lepel-3 centiméter, kisebb körzetekben (nagyobb eséllyel Dunántúl északkeleti részein és a főváros tágabb térségében) akár 5 centimétert meghaladó vastagságú lehet frissen kialakuló hóréteg, míg a magasabban fekvő tájakon ez néhol elérheti, meghaladhatja az 5-10, néhol akár 15 centimétert is. Napközben délnyugat felől (bizonytalan gyorsasággal) enyhülés valószínű, emiatt a hó fokozatosan olvadásnak indul, a havazás lassan korlátozódik északkelet felé.

Heves vármegyére szombaton reggel egyes fokozatú, citromsárga színű figyelmeztetést adtak ki. A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 kilométer per órát.