Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint vasárnap erősen felhős vagy borult, párás idő várható, délutántól a nyugati részeken szakadozgathat a felhőzet. A csapadékzóna fokozatosan kelet felé helyeződik, estére a keleti határszélről is levonul. Az Északi-középhegység térségében végig, de a főváros, illetve az Észak-Alföld környezetében is nagyrészt havazás lesz a jellemző, másutt már inkább havas esőre, esőre számíthatunk. Kora délelőttig ónos eső is várható, főként a délnyugati, déli tájakon! A szél elsősorban az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg helyenként, amely a magasabban fekvő helyeken hordhatja a friss havat. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában -1 és +3 fok között várható, de a Nyugat-Dunántúlon enyhébb lehet az idő, Sopronban akár +7 fokig is felmelegedhet a levegő. Késő este -7, +1 fok valószínű.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)