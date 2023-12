Az Országos Meteorológiai Szolgálat Facebook-oldalán számolt be csütörtökön arról, hogy Kékestetőn már 24 centiméteres hó esett. Megjegyezték, más magasabban fekvő részeken ennél nagyobb értékek is könnyedén elfordulhatnak. Közölték azt is, hogy a csapadékot hozó ciklon középpontja az Alföld felett van, így tovább folytatódik a változó intenzitású havazás, illetve néhol havas eső, eső is lesz.

Kékestetőn azóta már 27 centiméter a hó vastagsága kora délutánra, de még mindig havazik. Csütörtökön napközben főleg a középső és az északi országrészben várható további, jellemzően 1-3 centiméter körüli olvadó, vizes, tapadó hó. Az Északi-középhegység nyugati felében 5 centiméter körüli, illetve afeletti tapadó hóréteg - a meglévővel együtt 20 centiméter körüli - is kialakulhat. Délutánra a legtöbb helyen fokozatosan havas esőbe, esőbe vált a csapadék, de az északi országrészben - estig is kitarthat a havazás.

Bodony szerda éjjel

Forrás: Beküldött fotó

Olvasónk már szerda éjjel küldött nekünk egy havas fotót Bodonyról. Akkor még csak néhány centi hó hullott.