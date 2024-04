- 20 fok, zivatarok, viharos szél, délelőtt havas eső, havazás a Kékesen, Apc a trónfosztó "csupán ennyi" történt az elmúlt 24 órában röviden és tömören - kezdi bejegyzését Facebook-oldalán a HungaroMet Nonprofit Zrt. Igazi szeszélyes áprilisi nap volt kedden.

Igazi szeszélyes április: havazás a Mohos-töbörben

Forrás: Mohos-töbör mikroklíma kutatás, ME Földrajz-Geoinformatika Intézet/Facebook

Délelőtt a hidegfront csapadékzónájából intenzív eső volt a jellemző északon, északkeleten, az intenzív csapadék pedig a hideg, reggel még 0-1 fokos hőmérséklettel találkozva havas esőbe, majd havazásba váltott. A hidegfront felhő- és csapadékrendszere ugyan távolodott és gyengült, de mögötte szép számmal képződtek és növögettek napközben a gomolyfelhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok is képződtek. A zivatarokat jégeső, és viharos széllökések kísérték. A nyugati, délnyugati szél zivataroktól függetlenül is megerősödött, a szélcsatornában viharos szél süvített. A hőmérséklet gyorsan emelkedett a hidegfront mögött, délután a 20 fokot is elcsíptük. A felhőzet azonban éjszakára csökkent, kiderült az ég, így ma hajnalra ismét lehűlt a levegő. A leghidegebb ezúttal Apc térségében volt, beelőzve ezzel a szinte mindig éllovas Zabart.