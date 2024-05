Újra jelentős mennyiségű csapadék esett Heves vármegye területén csütörtökön.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint szűkebb hazánk területén továbbra is citromsárga, azaz első fokú riasztás van érvényben zivatar veszélye miatt. Mint a met.hu írja, estig nagyobb számban az ország északkeleti felén zivatarokra kell számítani, amelyeket helyenként felhőszakadás (>25-30 mm), viharos széllökés (60-70 km/h) és jégeső (1-2 cm) kísérhet. Elszórtan nyugatabbra is előfordulhatnak zivatarok. Éjjel némiképp megnyugszik a légkör, azonban - kiemelten az ország déli területein - a záporokat még továbbra is kísérheti dörgés, villámlás.

Verpeléten is hatalmas esőzés volt csütörtökön:

Mezőkövesden is leszakadt az ég: