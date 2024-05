Az Országos Meteorológiai Szolgálat citromsárga, azaz első fokú riasztást adott ki Heves vármegye több járásra, így a gyöngyösire, a hevesire, a hatvanira, a füzesabonyira is zivatar veszélye miatt pénteken kora este.

Mint azt a met.hu-n írták: a késő délutáni, esti órákban továbbra is előfordulhatnak zivatarok, néhol heves zivatarok is, legnagyobb eséllyel az Észak-Dunántúlon, a Duna-Tisza közén, délkeleten a Tisza mentén. Zivatarok környezetében jégeső, viharos kifutószél előfordulhat. Heves zivatarokhoz nagyobb méretű jég, erősen viharos széllökés, esetleg felhőszakadás is társulhat. A zivatartevékenység fokozatosan gyengülve az ország keleti, északkeleti részein az éjszakai órákban is folytatódhat.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: Shutterstock)