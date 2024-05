A felhős tiszántúli tájakon is szakadozik a felhőzet, és általában sok napsütés valószínű a fátyol- és gomolyfelhők mellett kedden. A Nyugat-Dunántúlon lesz erőteljesebb a gomolyfelhő-képződés, ott számíthatunk a legnagyobb számban záporra, akár felhőszakadással is kísért zivatarra, míg keletebbre kevesebb csapadékgóc várható. A Dunántúlon az északnyugatira forduló szelet délutántól zivataroktól függetlenül is egyre több helyen erős, viharos széllökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű, de a nyugati határvidéken ennél kissé hűvösebb maradhat az idő. Késő estére 15 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet -írja a HungaroMet.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: GettyImages)