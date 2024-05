A HungaroMet citromsárga riasztást adott ki zivatar és felhőszakadás veszélye miatt Heves vármegyére.

Felhőszakadás veszélye miatt riasztást adtak ki

Mint írják, a a délutáni órákban elsősorban az ország keleti felében, azon belül is főleg északkeleten, illetve a Dunántúl délnyugati, nyugati tájain, majd este, éjjel leginkább a középső országrészben valószínűek akár több helyen is zivatarok. A holnapi nap folyamán a zivatarokat is okozó csapadékzóna fokozatosan északkelet felé helyeződik át, mögötte a nap második felében újabb hullámban jelenhetnek meg záporok, zivatarok, legkisebb eséllyel a délnyugati, nyugati vidékeken. A zivatarokat elsősorban felhőszakadás kísérheti, de környezetükben néhol erős, viharos széllökés, illetve kevés helyen jégeső előfordulhat. Pénteken elsősorban az északkeleti határ közelében hevesebb zivatar kialakulására is számottevő esély nyílik 80 km/h-t meghaladó szélrohamok, és nagyobb méretű jég kíséretében.

Verpelétet már elérte az eső, a fotón olyan, minhta elnyelni készülne a települést a sötét felhő.

Sötét felhő érkezik Verpelét fölé

Egert is fenyegeti a szerdaihoz hasonló felhőszakadás.