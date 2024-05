Hétfőn 11 órakor egyes fokozatú, citromsárga színű riasztást adott ki a HungaroMet a Gyöngyösi és a Pétervásárai járásra is zivatarok kialakulása miatt. A szintén egyes fokozatú figyelmeztetés az egész vármegyére érvényben van.

Estig, késő estig eleinte elsősorban az Alföldön, Északi-középhegység nyugati felében, majd a középső területeken, illetve a Dunántúl északkeleti harmadában, illetve a nyugati határszél közelében van esély helyenként zivatar kialakulására, amelyek környezetében viharos (60-70 kilométer per órás) széllökés előfordulhat. Délkeleten egy-egy intenzívebb zivatarra is van esély a déli órák környékén viharos (70-80 kilométer per órás) széllökés, jégeső (2 centiméter alatti átmérővel) kíséretében. Az előttünk álló éjszaka zivatar csak kis valószínűséggel fordulhat elő, a nyugati határszél közelében, Dél-Dunántúlon van némi esélye - hívja fel a figyelmet a HungaroMet.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)