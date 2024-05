Megtudtuk tőle azt is, hogy a közútkezelő munkatársai még este kilenc után is takarították az utat. Egerben, a Bánki Donát úton egy parkolóban is állt a víz, azt az Agria Speciális Mentők szivattyúzták szintén késő estig. Ezen kívül pincékbe, társasházak alagsorába tört be a víz, jellemzően a lajosvárosi területen. Hevesi Katalin hozzátette, csütörtök este több tűzoltóegység is járta a várost és igyekeztek mielőbb segíteni.

